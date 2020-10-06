استقرار سعر الدولار.. والإسترليني يتراجع قرشا

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية.

وسجّل بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، أعلى سعر للبيع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنك "العربي الأفريقي"، ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي "بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 6 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وhsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه، وسُجّل أعلى سعر للشراء بـ18.37 جنيه، في بنوك" مصر، البركة، المصري الخليجي، قناة السويس، الأهلي المصري، عودة، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول".

وشهد الجنيه الإسترليني، تراجعا بقيمة قرش ليسجل أعلى سعر للشراء بـ20.27 في بنك واحد هو أبوظبي الأول.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، وبينها الدولار واليورو، وذلك بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.