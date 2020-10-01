سعر الدولار اليوم الخميس 1-10-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 1 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر CIB وبنك مصر وبنك قناة السويس كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء ليسجل 15.71 جنيه للشراء في بنوك "كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc".

وسجل سعر شراء الدولار أقل سعر في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، والإسكندرية، قطر الوطني" بسعر 15.70 جنيه.

وتوقع علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية انتعاش الإقبال على عملات الدولار واليورو وذلك بعد خفض سعر الفائدة، كنتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين على الاستيراد، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، كما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي سجّل في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.