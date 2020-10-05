سعر الدولار اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، الاثنين 5 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.68 جنيه، للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية، وذلك عقب تراجع بقيمة قرش أمس الأحد.

وفي قائمة البنوك الأعلى سعرًا للبيع سجّل بنكا كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي 15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء، فيما سجّل أقل سعر للبيع والشراء في بنكي "العربي الأفريقي"، و"الأهلي المتحد"، ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء.

وعالميًا، ساعد تعافي الأسهم الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي في إبطاء صعود الدولار، الذي يعتبر من الملاذات الآمنة، لكن علامات على تباطؤ في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وشكوك سياسية، أبقت المستثمرين في موقف الدفاع، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، بعدما هبط في وقت سابق بنحو 0.4%، وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية في نحو 3 أسابيع.

وكانت العملة الأميركية وصلت إلى أعلى مستوى في شهرين عند 94.745 الأسبوع الماضي، وسجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل أبريل.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره، إذ سجّل في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.26 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

ويسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.