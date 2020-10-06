ضبط 7.89 كبدة مستوردة فاسدة في حملات تموينية بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 120 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاء بين أبرز القضايا، ضبط 7.89 طن كبدة مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكيل خطر على الصحة العامة، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتجهيز اللحوم والدواجن.

كما جرى ضبط (4.95 طن جبن شيدر – لبن بودرة – زبدة كاكاو) مجهولة المصدر، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان.

وكذلك جرى ضبط (13.500 مطبوعات كرتونية لعبوات – 3000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة دون تفويض من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية – 3 ماكينة أدوات طباعة)، بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما جرى ضبط 22 طن منظفات صناعية صابون سائل، دون مستندات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية.

وجرى ضبط 1.69 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة، مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات مجهولة المصدر – 3,250 عبوة كرتونية فارغة - 3 ماكينة مستلزمات تعبئة وأدوات إنتاج)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المذكورة كل على حدة.