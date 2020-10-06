الفنان سامح الصريطي يجري جراحة عاجلة بالقلب

أجرى الفنان سامح الصريطي، عملية قسطرة بالقلب، خلال الساعات الماضية، بأحد المستشفيات.

وكتب الحساب الرسمي للفنان سامح الصريطي، مع نشر صورة له بعد إجراءه العملية الجراحية، قائلًا: الحمد لله على سلامتك.. الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجب بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".

وظهر الفنان سامح الصريطي، في رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل "جمع سالم" بطولة زينة، ودلال عبدالعزيز وريم البارودي، ومحمد شاهين، ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.

وكان الفنان سامح الصريطي عضو نقابة الممثلين، قال إن مصر تتمتع بكم كبير من الإبداع والتراث الثقافي الذي يفوق دول العالم، خاصة أنع يبدع دائمًا ويعبر عن ما بداخله، وعادةً ما يكون ضمير شعبه، ولكن يجب على الدولة استثمار هذا الإبداع وتوظيفه في المسار الصحيح.

وأضاف "الصريطي"، خلال حواره ببرنامج تليفزيوني، أن المؤسسات الوطنية عليها توجيه هذا الإبداع لخدمة المجتمع؛ خصوصا أن الشعب المصري لديه وعي مجتمعي يُعلم به شعوب العالم، ولكن الوعي الفردي يتفاوت.

وأشار الفنان، إلى أنه يجب أن يكون هناك مناخ ثقافي متوحد، ويعمل الجميع تحت مظلته حتى يعبر الفن عن الوعي المجتمعي، ومن ثم يتم الانتقاء وإخراج أفضل ما لدينا، لافتًا إلى افتقاد مصر لمؤسسات الإنتاج الفني القومية، التي تعد رمانة الميزان التي تحكم الحالة الإبداعية.

وكشف "الصريطي" عن موهبته في الإنشاد؛ إذ أنشد مقطوعة دينية، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، والذي يقدمه كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة، والفنانة منى عبد الغني، وسهير جودة.

وأوضح "الصريطي"، أن المقطوعة تعد ضمن أشعار صوفية شهيرة، لتعلق "شيحة" على إنشاد الصريطي، قائلة: "ده سبق لينا؛ لأنه مش كتير شافوك بتغني قبل كده".