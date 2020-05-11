في الحلقة 17 من جمع سالم.. سامح الصريطي يحاول شراء فيلا مسروقة

شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل جمع سالم، محاولة فوزي حرب "سامح الصريطي"، شراء الفيلا التي قام بسرقتها يونس "محمد شاهين"، وطلب فوزي منه تسليمه المستندات الخاصة بالأراضي ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب سرقتها مع الأموال.

كذلك حاول الدكتور عادل "أيمن عزب"، إقناع فوزي حرب وسلوى خطاب "ناهد" بالابتعاد عن مريم "زينة"، وعدم إيذائها ولكنهما يرفضان ذلك وأصروا على عقابها وفضحها.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.