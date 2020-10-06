مجموعات التقوية في المدارس.. 8 حصص بـ90 جنيها بحضور 25 طالبا

حصلت "الوطن" على تفاصيل الجداول الاسترشادية لتنظيم عمل مجموعات التقوية المدرسية، المقرر بدء العمل بها خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 17 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 33 أسبوعا.

فتح باب تلقي طلبات الحضور في الأسبوع الأول للدراسة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الأسبوع الأول من الدراسة سوف يشهد فتح باب تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الانضمام إلى مجموعات التقوية المدرسية، على أن يتمّ إعداد كشوف نهائية بالمجموعات الطلابية والمدرسين الراغبين في الحضور لديهم وإعلانها في مكان واضح داخل المدرسة، مشيرة إلى أنَّ جداول حضور الطلاب في المجموعات المدرسية سيتمّ تغييرها شهريًا سواء بإضافة طلاب جدد أو حذف آخرين يرغبون في عدم البقاء في المجموعات.

وحددت الوزارة في الجداول الاسترشادية لمجموعات التقوية، أسعار المواد في المراحل التعليمية المختلفة والتي جاءت كالتالي:

المرحلة الابتدائية

الصفوف "الأول والثاني والثالث" ابتدائي من 30 - 40 جنيها للمنهج كله.

الصفوف "الرابع، الخامس، السادس" من 20 - 25 جنيها لكل مادة على حدة باستثناء اللغة الإنجليزية من 35 - 40 جنيها.

المرحلة الإعدادية

الصفوف "الأول والثاني" الإعدادي من 40 - 45 جنيها لكل مادة في القرى، ومن 45 - 50 جنيها في المدن.

الصف الثالث الإعدادي، 50 جنيها للمادة في القرى، و60 جنيها للمادة في المدن

المرحلة الثانوية

الصفوف الأول والثاني الثانوي، من 70 - 75 جنيها للمادة الواحدة في القرى، ومن 75 - 80 جنيها للمادة في المدن.

الصف الثالث الثانوي، 80 جنيها للمادة في القرى، ومن 85 - 90 جنيها في المدن.

المجموعات اختيارية وتبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم في جدولها الاسترشادي على أن مجموعات التقوية المدرسية اختيارية وليست إجبارية ولا يحق لإدارة المدرسة إرغام الطالب أو ولي أمره على التسجيل فيها على عكس رغبته، مؤكدة على انعقادها بعد انتهاء اليوم الدراسي من خلال جدول معتمد، على ألا يزيد عدد الطلاب في كل مجموعة تقوية عن 25 طالبا فقط بواقع 8 حصص شهريا في كل مادة دراسية.

تعديل قرار المجموعات المدرسية لرفع كفاءتها

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعديل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية لكي تستند على الركائز التربوية بديلًا عن مراكز الدروس الخصوصية.

"الوطن" ترصد 10 معلومات عن "مجموعات التقوية" قبل إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم:

1- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

2- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

3- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

4- تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

5- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

6- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتمّ إعفائهم من رسوم الاشتراك.

7- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

8- من حق الطالب اختيار أي معلم في الادارة وليس مربوطًا بمعلم مدرسته.

9- مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين.

10- الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية.