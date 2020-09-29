أسعار مجموعات التقوية المدرسية قبل إعلانها رسميا: "الريف غير المدينة"

أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أسعار مجموعات التقوية المدرسية وتفاصيل حضور الطلاب واختيار المعلمين.

وقالت المصادر، إن أسعار المجموعات سوف تبدأ من 15 جنيها فقط في الأرياف والصعيد والنجوع، وتصل إلى 85 جنيها في المدن الكبرى والمحافظات، مشيرة إلى تكليف مديري الإدارات التعليمية بوضع خطة شاملة بالمدارس التابعة لها، وعرضها على المديرية التعليمية لاعتمادها رسميا وإقرار العمل بها في غضون الأيام المقبلة.

وعن عقوبة المعلمين المخالفين لقرارات الإدارات التعليمية فيما يخص مجموعات التقوية، أكدت المصادر على اتخاذ عقوبات رادعة تجاههم، تتمثل في منعهم من أداء المجموعات المدرسية، وحجب الطلاب عنهم، ومن ثم إخراجم من خطة مجموعات التقوية ووقف التعامل معهم.

وأشارت المصادر الخاصة إلى اعتماد الكتاب الدوري المنظم للعمل في العام الدراسي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبعدها سيتم إرسال نسخة إلى كل مديرية تعليمية لتنفيذ ما جاء فيه وبدء الاستعداد السريع للعام الدراسي الجديد.

التفاصيل الكاملة لمجموعات التقوية المدرسية:

- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

- تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتمّ إعفائهم من رسوم الاشتراك.

- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

- من حق الطالب اختيار أي معلم في الادارة وليس مربوطًا بمعلم مدرسته.

- مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين.

- الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية.

الفصل المقلوب:

وكشفت مصادر، جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.