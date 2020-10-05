"التعليم" تحدد موعد بدء مجموعات التقوية: تلقي الرغبات مع بداية الدراسة

قالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، سوف يشهد فتح باب تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الانضمام إلى مجموعات التقوية المدرسية، على أن يتمّ إعداد كشوف نهائية بالمجموعات الطلابية والمدرسين الراغبين في الحضور لديهم وإعلانها في مكان واضح داخل المدرسة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّ جداول حضور الطلاب في المجموعات المدرسية سيتمّ تغييرها شهريًا سواء بإضافة طلاب جدد أو حذف آخرين يرغبون في عدم البقاء في المجموعات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعديل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية لكي تستند على الركائز التربوية بديلًا عن مراكز الدروس الخصوصية.

وأكّد وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إعلان كل التفاصيل الخاصة بالتفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، وإرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية، بعد يوم 20 سبتمبر الماضي.

"الوطن" ترصد 10 معلومات عن "مجموعات التقوية" بعد إعلانها رسميًا من وزارة التربية والتعليم:

** تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

** تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

** أسعار مجموعات التقوية تتراوح ما بين 15 إلى 85 جنيهًا عن كل مادة.

** تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

** تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

** اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

** تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتمّ إعفائهم من رسوم الاشتراك.

** تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

** من حق الطالب اختيار أي معلم في الادارة وليس مربوطًا بمعلم مدرسته.

** مدة الحصة في مجموعة التقوية في القرار الجديد ستكون ساعتين.

** الاستفادة من معامل المدرسة لخدمة مجموعات التقوية.