لافتات ومؤتمرات.. معركة الدعاية الانتخابية تشتعل بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة، تحديدا الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط، منافسة انتخابية شرسة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب، للحصول على 3 مقاعد داخل البرلمان، وذلك مع بدء فترة الدعاية الانتخابية وحتى 18 أكتوبر الحالي.

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربا ضروسا بين العائلات، حيث يحاول المرشحين الحزبيين السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكد المستقلين أحقيتهم في مقاعد البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة، وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

وعلق العديد من المرشحين بالدعاية الانتخابية أمس، لافتات، فضلا عن الكتابة على جدران الشوارع والمقابر، ونظم بعض المرشحين، مؤتمرات دعائية، أبرزهم عماد الدرجلى مرشح حزب مستقبل وطن، ومها الكاشف، مستقل، وبكر أبو غريب، مستقل، وعلاء عصام الجعودي، مرشح القائمة الوطنية، لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين للحصول على أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، حيث يوجد صراع شرسا بين الدرجلى وغريب والكاشف والمتناوى.

ويتسابق المرشحون لتكثيف التربيطات مع رموز العائلات الكبرى بمركزي ومدينة البدرشين والعياط وإعداد التكتيكات الانتخابية، التي تحقق الفوز بأعلى نسبة من الأصوات، ومن أبرز المرشحين الحزبيين على مقاعد البرلمان بمركزي البدرشين والعياط، العميد عماد الدرجلي ونادر الخبيري وحازم عويان، ويمثلون حزب مستقبل وطن.

ويتنافس نحو 60 مرشحا بـ12 دائرة انتخابية بمحافظة الجيزة على 25 مقعدا، وجاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة وخُصص لها مقعدين، وتضم أقسام "الجيزة، الدقي، والعجوزة"، والدائرة الثانية مقرها مركز أبوالنمرس، وتضم مركز أبوالنمرس، قسم الحوامدية، وخُصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين خصص لها 3 مقاعد، وتضم مركزي: البدرشين والعياط، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز الصف، وجرى تخصيص مقعد واحد لها.

وجاءت الدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، والتي جرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، كما أنّ الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية خصص لها مقعدين، وتضم قسمي: العمرانية - الطالبية، والدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة خصص لها مقعدين.

أما الدائرة التاسعة ومقرها قسم أول أكتوبر، فجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وتضم أقسام "الأهرام، حدائق أكتوبر، أول أكتوبر، ثان أكتوبر، ثالث أكتوبر، أول الشيخ زايد، ثان الشيخ زايد، والواحات البحرية"، أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة، فجرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق وتضم مركز أوسيم، قسم الوراق، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وأخيرا الدائرة الثانية عشرة، ومقرها مركز منشأة القناطر، وجرى تخصيص مقعدين لها.