20 ألف جنيه رسوم تعليق الدعاية الانتخابية للنواب بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز، بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين، لافتا إلى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لايجوز تخطيه.

وشدد راشد على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية، وكذلك عدم حفر الطبقة الأسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه، مع مصادرتها وأزالتها لمن يخالف القواعد.

وقال راشد إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع المرشحين متساوون فى الحقوق والحريات أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.

وطالب المحافظ جميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن أي موظف سوف يثبت إظهار انتمائه إلى أي مرشح سوف يتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني حياله.

وارتفعت أسعار تعليق اللافتات من أصحاب محلات الفراشة في الميادين والشوارع الرئيسية بدوائر المحافظة، بسبب التصارع الكبير بين المرشحين على أسبقية الحجز.

وتشهد دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، والتي يطلق عليها دائرة المشاهير منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال والأعمال بعد اتساع نطاق الدائرة ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل، لتشتعل الأجواء مبكرًا بتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة، لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بالمناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فردي على مقعدين، من ضمنهم النواب الأربعة وهم: "زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود".