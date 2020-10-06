نائب محافظ الجيزة تتابع "التصالح" بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، المركز التكنولوجي لحي جنوب الجيزة ومقر التصالح على مخالفات البناء وتفقد حالة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالحي بمرافقة متدربي البرنامج الرئاسي للشباب ورئيس حي جنوب الجيزة.

وشرح المحاسب تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، خطوات أعمال التصالح والإجراءات الأخرى التي يقوم بها الحي.

وزار المتدربون مقر الحي للتعرف على كل الإدارات وكيفية سير العمل في إطار برنامجهم التدريبي بمحافظة الجيزة.

واستقبل إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتدربين من البرنامج الرئاسي للتنفيذين EPLP، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات من جهة، والأكاديمية الوطنية للتدريب من جهة أخرى.

وكلف اللواء المحافظ النواب بوضع برنامج تدريبي متميز يضم كافة الملفات التي يتم العمل عليها لتعظيم الاستفادة من فترة التدريب في المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح تسهيلا على المواطنين.

وكشف المحافظ أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كل العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

واتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح فى مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كل مناطق المحافظة مع إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.