حرب الخدمات تشعل الصراع الانتخابي في السلام.. الأهالي: "ياريت ينفذوا"

تشهد دائرة السلام في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد تحييد الدائرة، والمنافسة على مقعدين، بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول السباق مرشحين سابقين؛ لتشتعل الأجواء مبكرا، عبر تحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة؛ لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

وزادت المنافسة بين المرشحين، بعد تقديم الوعود؛ لتنفيذ الخدمات للمواطنين، وهو ما سماه الأهالي بحرب الخدمات بين المرشحين.

ودائرة السلام بها مواجهه شرسة بين 17 مرشحا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد اسماعيل، على مقعدين، بجانب 15 مرشحا مستقلا في الانتخابات الجديدة لمجلس النواب.

"الوطن " تجولت في الدائرة، واستمعت إلى مطالب المواطنين، والذين أكدوا: "نتمنى تنفيذ الخدمات وتوظيف أبناءنا".

من جهته، قال أحمد محمد، 21 سنة، إنه يتابع جميع المرشحين في تقديم البرنامج الانتخابي الخاص بهم، ويتسمع لكل منهم، ويطلع على وعودهم، من خلال حضور بعض الجلسات وسط العائلات، لكنه لم يقرر انتخاب مستقل أو تابع لحزب.

بينما طالب محمود حامد، 47 عاما، موظف، جميع المرشحين بتقديم خدماتهم، خاصة في رصف الطرق، ورفع مقالب القمامة، وبشكل خاص خلف قسم مدينة السلام، والملعب الخاص بمدرسة عمرو بن العاص، بعد أن تحول الأخير إلى مقلب قمامة.

كما طالب ياسين محمد، جميع المرشحين بالاهتمام بمصالح المواطنين، وتنفيذ طلباتهم، سواء نجح المرشح من عدمه، خصوصا أن جميعهم يقدمون وعودا بتنفيذ الخدمات، منها الحكومية والخاصة.

يذكر أن الصراع الإنتخابي في دائرة السلام بين 17 مرشحا من بينهم سيدتان وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنك.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،منذ أيام عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة. وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

كانت دائرة السلام شهدت فى انتخابات البرلمان 2015 التنافس على 3 مقاعد فى البرلمان وفاز وقتها مرشح حزب مستقبل وطن إيليا ثروت باسيلى، الذي حصل على 16 ألفا 995 صوتا، والمرشح المستقل أحمد إسماعيل، حصل على 17 ألفا 129 صوتا، والمرشح المستقل شريف الوردانى، حصل على 18 الفا 634 صوتا.