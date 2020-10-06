ممرضة بحرب أكتوبر: المقاتلين لم يهتموا بالإصابة ومعنوياتهم كانت مرتفعة

قالت العميد دكتور ليلى عبد المولي مجاهد، الأستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية، إن الذاكرة لا تنسى تاريخ مصر، وإنها التحقت بالتمريض العسكري، قبل حرب أكتوبر ببضعة أشهر: "كنت ملازم أول، وكان لدينا الحماس والروح المعنوية العالية، بالإضافة لتجهيزات وتشجيع القوات المسلحة، وكنت مستعدة لتقديم روحي فداء للوطن".

وأضافت ليلى عبد المولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن أي فرد داخل القوات المسلحة، أو المؤسسة العسكرية، يكون لديه الرغبة في العطاء والتضحية، وحبذا لو اجتمعت هذه الروح في القوات المسلحة والفريق الصحي، يكون لدينا روح وطنية أكبر لحماية أمن البلد.

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المولى، إلى أنها كانت من أوائل الدفعات التي التحقت بالقوات المسلحة: "روح المصابين تحتاج إلى وقت ومجلدات علشان نحكي عنها، واحنا كفريق صحي كنا موزعين على المستشفيات، حيث كانت تتم الاسعافات الأولية على خط الجبهة، وبعد ذلك يتم نقلهم إلينا بالإسعاف".

وأكدت الأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، أن الروح المعنوية للمقاتلين الذين كان ينقلون إليهم في المستشفيات، كانت مرتفعة للغاية: "لا يهتموا بإصابتهم حتي ولو كانت خطيرة، وكان كل ما يهمهم أن يؤدوا الواجب المطلوب منهم تجاه وطنهم، ويدافعوا بروحهم وحياتهم فداء للقوات المسلحة".

وتابعت الدكتورة ليلى عبد المولى: "أي فرد داخل المؤسسة العسكرية كان دفاعه عن الوطن هو أولويته القصوي، واستقبلنا خبر نصر أكتوبر بفرحة عارمة، كانت جموع الشعب كله وكل اللي في الشوارع كانوا معانا، والناس كانت بتيجيلنا المستشفيات علشان خاطر يقولولنا أنتو محتاجين ايه نقدر نعمله ونساعدكم؛ ولأننا قوات مسلحة كنا مكتفيين بذاتنا، ولدينا الخطط الخاصة بنا التي تستوعب أي أزمات".

وأشارت "ليلى" إلي أن الشعب والقوات المسلحة، كانوا ملحمة واحدة، وكذلك المقاتلين شكلوا ملحمة رائعة للغاية، موجهة نصيحة لكل فرق التمريض في مصر الذين يحاربوا فيروس كورونا، مشددة على الإيمان والعزيمة والانضباط والفداء: "المريض اللي تحت أيديك، هو ابني وأخوك وأبوك، وهو الإنسان اللي خلقه ربنا، وأيضا لهم أجر وثواب ليس في الدنيا فقط، ولكن في الآخرة أيضا".