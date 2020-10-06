بث مباشر.. السيسي يلقي خطابا للمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

يلقي الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك عقب وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته، وصافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة. ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.