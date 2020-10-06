السيسي: الأطماع في مصر لم تنته.. والتهديدات تغيرت طبيعتها لكن خطورتها لم تقل

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابًا للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، جاء فيها "سلامًا لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الذكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيال تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء، وتحية لرجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعة من أرض مصر، مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها".

"شعب مصر العظيم.. لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لن تنتهي، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فخطورتها لم تقل، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية ومصر على طريق تحقيق الاستقرار والأمن، في إنجاز يشهد العالم به لنا، فالحفاظ على وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب، أمر يستوجب التوقف أمامه، باعتباره شاهدًا على قدرة الشعب وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة، لنهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر".

واستكمل الرئيس السيسي: "أؤكّد لكم مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، وأنّ مقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة ونجدد العهد على مواصلة العمل لصون كرامة الوطن، والمضي قدمًا في طريق التعمير والبناء والسلام".

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك عقب وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. ووضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته، وصافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة. ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.