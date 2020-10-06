محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج صباح اليوم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر أمام ديوان عام المحافظة في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة.

وبدأت المراسم بقيام المحافظ ومدير أمن سوهاج والمستشار العسكري للمحافظة، بمصافحة القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختلفة، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد" أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وهنأ "الفقي" الشعب المصري العظيم عامة، وأهالي سوهاج خاصة بهذه المناسبة المجيدة، ويشهد المحافظ مساء بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي أطياف المجتمع السوهاجي الحفل الفني الوطني الذي سيقام بالمسرح الروماني بحي شرق سوهاج، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واكد الفقي، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية علي قلوب كل المصريين، مؤكدا علي وقوف أبناء سوهاج خلف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

يذكر ان الحفل الفني ينظمه قصر ثقافة سوهاج، ويشمل الحفل علي العديد من الفقرات الفنية والاستعراضات والاغاني الوطنية، ويشارك في العروض فرقة سوهاج للفنون الشعبية، والتي تعد من اهم فرق الفنون الشعبية في مصر، ولها مشاركات واسعة في مختلف مهرجانات دول العالم، داخل مصر وخارجها وحققت نسب مشاهدة كبيرة وحصلت على مراكز متقدمة بين الفرق المحلية والعربية والدولية.