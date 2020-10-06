وزير الزراعة يلتقي رئيس شركة تنمية الريف المصري

استقبل اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بمقر الشركة بمدينة نصر، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واطلع على رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التي قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمي الذي ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير الزراعة: كل الدعم والمساندة للقيادة الجديدة للريف المصري

وقد أكد وزير الزراعة خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل، بمختلف قطاعاتها وكياناتها التابعة، لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ولشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، الذي يمثل واحدا من المشروعات القومية الهامة التي تعوِّل عليها مصر الكثير من أجل سد الفجوة الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وخلق مجتمعات ريفية عصرية جديدة.

كما حرص وزير الزراعة على الاجتماع برؤساء القطاعات بالشركة، وأكد لهم ضرورة العمل يدا واحدة للنهوض بالشركة، والسعي لحل مشاكل المنتفعين بأراضي المشروع، وفق الرؤية والأهداف التي وضعتها القيادة الجديدة للشركة، والمتضمنة تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأراضي المشروع.

اللواء عمرو عبدالوهاب: سنعمل على تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المنتفعين

من جانبه، ثمَّن اللواء عمرو عبدالوهاب زيارة وزير الزراعة للشركة وحرصه على الاجتماع بقياداتها، مؤكدا تقديره وامتنانه للدعم والمساندة التي ستوليها وزارة الزراعة من جانبها للمنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان الذين تواجههم العديد من المشكلات، كما أكد عزمه الأكيد، وبجانبه العاملين بالمشروع، على تذليل الصعاب وتيسير الإجراءات للمنتفعين، وفتح آفاق جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة لخلق ريف مصري جديد.