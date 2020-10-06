محمد محسن ينشر صورة والده بالزي العسكري: علمني أن إسرائيل ستظل العدو

أحيا الفنان محمد محسن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث نشر صورة لوالده بالزي العسكري عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد محسن، "علمني أبي رحمه الله أن إسرائيل هي العدو، وستظل هي العدو".

واعتاد محمد محسن منذ ظهوره على الساحة الغنائية، على إعادة تقديم العديد من الأغاني التراثية القديمة بتوزيع جديد، كما قدم مجموعة من الأغنيات الوطنية أيضًا، والتي تنوعت بين التراث القديم، والحديثة منها، وأبرزها قوم يا مصري وأنا المصري.

محمد محسن لـ"الوطن": بدأت الإنتاج لنفسي والفترة المقبلة تحمل مفاجآت

أكد المطرب محمد محسن في وقت سابق، أنه بدأ الإنتاج لنفسه منذ فترة ويعمل حاليا على ألبومه الجديد الذي جرى تأجيله بسبب وباء كورونا.

وقال محمد محسن لـ"الوطن": "بدأت الإنتاج لنفسي منذ فترة ورغم أن كلمة إنتاج تعتبر كبيرة إلا أن الموضوع بالنسبة لي ليس مكلفا كما يعتقد البعض، لأنني أستخدم مزيكا ليست خرافية بل بسيطة".

وأضاف محسن: "أعمل حاليا على التحضير للألبوم الذي أجلت العمل به من بداية جائحة كورونا بسبب الحظر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإن شاء الله منذ الشهر المقبل سيرى الجمهور مفاجآت وأعمال مميزة إن شاء الله تنال إعجابهم وتكون عند حسن ظنهم بي".

محمد محسن طرح مؤخرا كليب "اسلمي يا مصر" وهو إحياء للنشيد الوطني "اسلمي يا مصر" الذي ألفه الشاعر والأديب المصري الراحل مصطفى صادق الرافعي، ولاقى الكليب نجاحا كبيرا وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب.

محمد محسن: هبة مجدي ظهرت في "اسلمي يا مصر" صدفة

قال الفنان محمد محسن، إنّ مشاركة الفنانة هبة مجدي له في كليب "اسلمي يا مصر"، جاءت صدفة دون ترتيب.

وأضاف محسن، لـ"الوطن"، أنّ مشاركة زوجته هبة مجدي معه في كليب "اسلمي يا مصر"، جاء صدفة دون ترتيب: "كنت نازل للتصوير ومش نايم كويس، وهبة صممت تنزل معايا خوفا عليا، بالفعل نزلت معايا التصوير واقترحنا عليها تشارك، ووافقت، والهدوم اللي ظهرت هبة بيها في الكليب، هي اللي نزلت بيها معايا من البيت، ملحقتش تغير أو تجهز أي حاجة".

وتابع محسن، أنّ الفترة المقبلة تشهد مفاجأة للجمهور وتعاون فني مع زوجته: "إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور الذي أحبنا سويا".