محمد محسن ينعي عمه: تعلمت منه الكثير وله حب كبير في قلبي

أعلن الفنان محمد محسن، وفاة عمه وكبير العائلة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ونعاه قائلا: "له حب كبير في قلبي".

ودوّن محمد محسن: "عمي خليل الحبيب وأخو أبي الأكبر، وكبير العائلة في ذمة الله، رغم تلاهي السنوات وبُعد المسافات كان دائما وأبدا له معزة خاصة جدا، وحُب كبير في قلبي، وتعلمت منه الكثير في طفولتي البعيدة، رحمة الله عليه وعلى والدي الغالي".

واعتاد محمد محسن منذ ظهوره على الساحة الغنائية، على إعادة تقديم العديد من الأغاني التراثية القديمة بتوزيع جديد، كما قدم مجموعة من الأغنيات الوطنية أيضًا، والتي تنوعت بين التراث القديم، والحديثة منها، وأبرزها قوم يا مصري وأنا المصري.