محمد محسن: تصوير "اسلمي يا مصر" استغرق 24 ساعة.. وظهور هبة مجدي صدفة

أجج الشاعر الكبير مصطفى صادق الرافعي، بكتابته العذبة، الروح الوطنية المصرية، بعد إصرار جماهير ثورة 1919، على إعلاء كلماته "اسلمي يا مصر" عاليا، وترديدها كـ"نشيد" وطني رسمي، من عام 1923، وحتى عام 1936، متخلصين من المسمى بـ"الحضرة الخديوية"، التي استمرت منذ عهد الخديوي إسماعيل، حتى الاستفاقة المذكورة، ليعيده مرة أخرى الفنان محمد محسن، بإعادة غنائه ثم تصويره مؤخرا.

تحدث محسن لـ"الوطن"، عن كواليس الكليب، وتحويله نشيد اسلمي يا مصر، في شكل أغنية وطنية، وتكلم عن قصة مشاركة زوجته هبة مجدي معه، كاشفا عن التحضيرات لألبومه الجديد، المقرر طرحه الفترة المقبلة.

كيف جاءتك فكرة إعادة تقديم نشيد وطني؟

بحكم انتشار فيروس كورونا، التي تحكمت في تحركاتنا، والحظر الذي أجل العديد من الأعمال الفنية، فكرت منذ أوائل شهر يونيو، في عمل مشروع اسمه "محسن cover"، وهو عبارة عن إعادة إحياء الأغاني القديمة، وبالفعل منذ انطلاق هذا المشروع، قدمت عدد من الأغاني، كان آخرها "اسلمي يا مصر".

نجاح الكليب غير متوقع.. والنشيد يلمسنا جميعا من الداخل

"اسلمي يا مصر" كان آخرها.. معنى ذلك أن هناك تجارب سابقة؟

نعم الأولى كانت "أنا هويت"، ثم "حب العمر"، و"رزق الله عالعربيات"، لكان ردود الأفعال على نشيد "اسلمي يامصر" أسعدتني كثيرا، وجذبت انتباهي أنا وفريق العمل، وهذا ما شجعني على تصويرها فيديو كليب، وكان صاحب الفكرة هيثم عقرب، وبلال الطراوي، وبالفعل اقتنعت، والحمد لله على النجاح الذي حققه الـ"كليب"، الذي لم اتوقعه لهذه الدرجة.

بعد عرض كليب "اسلمي يا مصر".. كيف استقبلت ردود الأفعال؟

لم أتوقع فعلا رد الفعل الكبير الذي حققه كليب "اسلمي يا مصر"، على الرغم من أن الأغنية طرحتها بصوتي منذ أسبوعين فقط، وتفاعل الجمهور جدا جدا معها، وقت طرحها صوتيا، فقررت أنا وفريق العمل تصويرها كليب، والجميل في هذا النشيد، أنه مرتبط مع جميع الأجيال، بسبب تقديمه في طابور المدرسة، والإذاعة المدرسية، لذلك لمسنا جميعا من الداخل.

ماذا عن كواليس الـ"كليب" وفترة التصوير؟

الجميل والغريب، أن الكليب تم تصويره في فترة قصيرة جدا، كان التصوير سهلا وممتعا، واستغرق أقل من 24 ساعة في منطقة وسط البلد.

أهناك إضافة جديدة من محمد محسن على النشيد؟

النشيد محتفظ بنفس روحه التي اعتدنا عليها، ونفس التوزيع، لكننا استخدمنا فيها الغناء على البيانو فقط، بالإضافة إلى أنني لم أؤديه كنشيد، بل قدمته كما أقدم أغنية وطنية لبلدي.

هبة مجدي شاركت في الكليب دون تحضيرات وبشكل عفوي جدا

ماذا عن مشاركة زوجتك هبة مجدي في الكليب؟

ظهور هبة في الكليب جاء بالصدفة البحتة، دون ترتيب نهائي لها، يوم التصوير لم أكن نائمًا بالشكل الكافي "مطبق"، منذ يومين، وهبة أصرت على النزول معي خوفا عليّ، بسبب عدم حصولي علي الراحة الكافية، وبالفعل نزلت معي، وقامت بدور "الأستايلت والماكيير"، وشاركتنا أثناء التصوير، واقترحنا عليها أنا وفريق العمل الظهور في الكليب، وبالفعل لم يكن هناك ترتيب لهذه النقطة، وظهرت في الكليب بنفس الملابس التي نزلت معي بها من المنزل، وأجمل ما في الحكاية ان الموضوع جاء بشكل عفوي جدا.

أعد الجمهور بمفاجأة في القريب العاجل

أيمكن أن نجد "دويتو" بينك وبين هبة الفترة المقبلة؟

هناك مفاجأة الفترة المقبلة إن شاء الله، لن اتحدث حاليا عن تفاصيلها، لكن هناك أغان ومفاجأة ستعجب الجمهور، خاصة أني بدأت الإنتاج لنفسي.

ما سبب إنتاجك لنفسك على الرغم من أن الموضوع مكلف جدا بالنسبة للمطرب؟

بدأت الإنتاج لنفسي منذ فترة، والموضوع ليس مكلف كما يعتقد البعض، لأن المزيكا المستخدمة ليست خرافية، فهي بسيطة بجانب إلى وقوف أصدقائي الجدعان بجانبي، فعندما أبدأ في عمل جديد، أجد الكثير من الحبايب بجانبي.

وماذا عن ألبومك الجديد الذي جرى تأجيله بسبب كورونا؟

بالفعل جرى تأجيل العمل على الألبوم فترة كورونا والحظر، لكن الفترة المقبلة بإذن الله، سأعود مرة أخرى، وأستعيد نشاطي، وسيتم العمل على الألبوم مرة أخرى، وأيضا العمل على إعادة إحياء الأغاني القديمة، وقررت أن يكون هناك مفاجآت للجمهور الفترة المقبلة في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.