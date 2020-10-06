وزارة الخارجية تعلن ضياع "ختم النسر"

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية، عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة لـ"الوطن"، إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.

وأهابت وزارة الخارجية، السبت الماضي، بالمواطنين المصريين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

يأتي ذلك في ضوء رصد وزارة الخارجية حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يجرى تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل إنهاء الإجراءات.