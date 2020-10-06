إعادة تأهيل وتبطين 6 ترع في كفر الشيخ ضمن المشروع القومي

قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشيخ، إنه جار تبطين عددا من الترع، وإعادة تاهيل البعض الآخر ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف المحمدي، أنه تفقد أعمال تبطين ترعة العباسية بمركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، كما جرى صب الخازوق رقم 5 و6 بالمخدة الاخيرة لعملية إحلال وتجديد كوبري ك 6.200 على ترعة ذيل القاصد، وجار تأهيل ترعة الحلافى التابعة لهندسة ريسيدى غازي، وتأهيل ترعة المربط مركز الرياض ،وتبطين ترعة الوصلة الثانية للملاحة بالرياض،و تبطين ترعة العباسية مركز الرياض بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع عمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعةالانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائيةالتحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ علىالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارفالتي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلىنهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاةالاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرىومراكز المحافظة.

تابع انه جار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس، وفي الوقت ذاته، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.