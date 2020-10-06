تمنحها وزارة البيئة.. تعرف على بديل "أنبوبة الغاز" في القرى والأرياف

تسلم وزارة البيئة 60 وحدة بيوجاز بالمنيا، والتي توفر بديل لأنابيب الغاز، والغاز الطبيعي، كما يستخدم الخليط الناتج عنها كسماد عضوي يصل لـ25 جوال، في العام للوحدات الفردية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيه، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وترصد "الوطن" تفاصيل الوحدات وكيفية الحصول عليها

- الوحدة عبارة عن حجرة خرسانية، يتم إنشائها بمواصفات معينة تحت الأرض، تعتمد علي التخمر اللاهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة؛ لمعالجة مخلفات المزرعة النباتية والحيوانية والقمامة، بطريقة اقتصادية وأمنة صحيا، لحماية البيئة من التلوث، مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، كالبترول وحماية البيوماس من الحرق المباشر، وكبديل لأنابيب الغاز في المنازل، التي تستخدم في طهو الطعام والتدفئة.

- تبلغ تكلفة الوحدة 18 ألف جنيه؛ لإنتاجية 2 متر مكعب، ويزيد السعر طبقا لحجم الوحدة، وعدد الماشية المملوكة.

-أصغر وحدة بيوجاز تكون بحجم 2 متر مكعب، وتغذى بعدد 2 إلى 3 مواشي، وتُحدد التكلفة على حسب حجم الوحدة، إذ تبدأ من 12500 جنيه، وتصل إلى 18 ألف، ويوفر المشروع دعما على ثمن الوحدة 40% و60%، من خلال قرض يسدد على 5 سنوات، بحد أقصى بفائدة 8% ثابتة.

- المستندات المطلوبة من الجمعيات الأهلية والشركات، للحصول على منح لعمل وحدات "بايوجاز"، هي دراسة مالية وفنية معتمدة، وخطاب الاعتماد من مؤسسة الطاقة الحيوية، ولائحة النظام الأساسي للجمعية، والقوائم المالية لآخر عاملين، إضافة لموقف "ضريبي، وتأميني "، من المحاسب القانوني للجمعية، وخطاب من الجهة الإدارية، يفيد بتمتع الجمعية بصفة النفع العام من عدمه، وعدم وجود مخالفات مالية وإدارية على الجمعية، وترخيص بمزاولة نشاط تمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية للجمعية، وعقد إيجار الجمعية طوال مدة التمويل بالكامل، ومثبت تاريخه أو موثق.

- كما يطلب آخر محضر اجتماع معتمد من الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الحصول على تمويل من الجهاز، وصورة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة.