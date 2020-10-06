محافظ بورسعيد يوضح كيف تطورت المحافظة بشكل كبير خلال الـ6 سنوات الماضي

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشعب المصري بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة والذي يعد أول انتصار حقيقي للأمة العربية ومصر في العصر الحديث.

وأضاف الغضبان، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة بورسعيد ليست الوحيدة التي حدث فيها عمل مشروعات قومية وتنموية خلال الـ6 سنوات الماضية ولكن حظيت كل محافظات مصر بهذه التنمية.

وتابع، أنه منذ 6 سنوات زار الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة شرق بورسعيد، وكان يدشن مشروع تنمية محور قناة السويس، وكان هناك حوار قد دار بينه وبين المسؤلين في هذا التوقيت عن كيفية عمل الأنفاق والمنطقة الصناعية واللوجيستية والمزارع السمكية وكان هذا التدشين تحت شعار "حلم بكرة".

وأكمل، أن "حلم بكرة" يتحقق على يد المصريين لأننا قمنا بعمل أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كيلو وتم تصدير أول شحنة تصديرية من الملح في الفترة السابقة، كما أننا لدينا أكبر منطقة صناعية حرة في الشرق الأوسط على مساحة 63 كيلو متر مربع، وحاليا تم إنشاء مصنع أدوية فيها.

وأشار، إلي أحلام المصريين تحققت كلها بالفعل في قاطرة تنمية مصر "محافظة بورسعيد"، ولدينا أكبر مزارع سمكية أرضية في العالم موجودة في شرق بورسعيد وسيفتتحها الرئيس في القريب العاجل، وأيضا هناك مجموعة من الأنفاق العملاقة الموجودة في جنوب بورسعيد والتي تربط ما بين قارة أسيا وأفريقيا.

ونوه، "زمان كنا بنعمل أنفاق تربط بين أحياء والمدن والشوارع الرئيسية وكنا نفتخر بها، لكن النهاردة المصريين بيعملوا أنفاق بتربط ما بين قارات، نفق جنوب بورسعيد الذي افتتحه الرئيس منذ حوالي 8 شهور، مؤكدا أن كل هذه أحلام للمصريين يتم تحقيقها".