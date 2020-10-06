6 شرائح لضريبة الدخل على مرتبك.. إعفاء حتى 24 ألف جنيه

اتجهت الدولة في إطار خطط التخفيف عن العاملين، إلى زيادة "المرتبات، وحد الإعفاء من الضريبة في ضريبة الدخل على المرتبات"؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين

وكان من أبرز الإجراءات تعديل قانون الضريبة على الدخل، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي في تعديلات قانون الضريبة على الدخل بنسبة 60%، حيث تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات في الشريحة الأولى حتى 24 ألف جنيه، معفي من الضرائب "والتي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه).

كما تم اضافة شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5%، بدلا من 10%، بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافي دخول الموظفين، وهي الشريحة التي تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة، والتي تتراوح بين 30إلى 45 ألف جنيه تم تخفيض ضريبتها 5%، لتصبح 10% بدلا من 15%.

ـ الشريحة الرابعة التي تتراوح بين 45-60 ألف جنيه 15%.

ـ الشريحة الخامسة من 60 - 200 ألف جنيه 20%.

ـ الشريحة السادسة والأخيرة، والتي تزيد عن 200 ألف جنيه إلى 25%.

6 شرائح للدخل وفق الضريبة

وجاء تقسيم الدخول كما يلي:

ـ من 1 جنيه ـ 15 ألف جنيه، سعر الضريبة 0% " اعفاء "

ـ من 15 ألف- 30 ألف جنيه، سعر الضريبة 2.5%

ـ من 30-45 ألف جنيه، سعر الضريبة 10%

ـ من 45 -60 ألف جنيه، سعر الضريبة 15%

ـ من 60 – 200 ألف جنيه، سعر الضريبة 20%

ـ من 200 – 400 ألف جنيه سعر الضريبة 22.5%

ـ ما يزيد عن 400 ألف جنيه سعر الضريبة 25%.