إزاي تحسب الضريبة على الدخل بعد النظام الضريبي الجديد؟

مع بدء العام المالي الجديد، فرضت وزارة المالية النظام الضريبي الجديد والذي بدأ العمل به بداية من شهر يوليو الماضي، ليسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وتستعرض "الوطن" طريقة حساب الضريبة الخاصة بكل فئة تم تحديدها وفق الدخل السنوي الخاص بها، بحسب ما أعلنته وزارة المالية كالتالي:

- قيمة 2.5 % من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

- قيمة 10% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، بحيث تكون 10% بدلًا من 15%.

- قيمة 15% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلًا من 20%.

- قيمة 20% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلًا من 22.5%.

- قيمة 22.5% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%.

- واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.