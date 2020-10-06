صور.. السفارة الألمانية تسلم بدر عبدالعاطي وسام الاستحقاق الأكبر

نشرت السفارة الألمانية في مصر صورا لتسليم سفيرها وسام صليب الاستحقاق للسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية خلال احتفال أقيم أمس.

وسلم السفير الألماني الدكتور سيريل نون وسام صليب الاستحقاق الأكبر من جمهورية ألمانيا الاتحادية للسفير الدكتور بدر عبد العاطي تقديراً لجهوده في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا ومصر خلال فترة عمله سفيراً لمصر في برلين من 2015 إلى 2019.

يذكر أن الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير قد منح الوسام للسفير الدكتور عبد العاطي في مارس من هذا العام.

وقال الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، إن الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، قرر منح الدكتور بدر عبد العاطي وسام "صليب الاستحقاق الأكبر" وهو من طبقة أوسمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مضيفا أن "السفير عبد العاطي برهن خلال فترة عمله كسفير مصر في ألمانيا علي مدي أربع سنوات من عام 2015 إلي عام 2019، مدي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الاثنين، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة منح السفير بدر عبد العاطي الوسام وذلك بمقر سفارة ألمانيا بالقاهرة، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والآثار والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة.

وأوضح السفير الألماني أن الترجمة الشهادة الرسمية لمنح الوسام تقول: " تقديرا للإنجازات المتميزة التي قدمها سعادة سفير جمهورية مصر العربية إلي جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بدر أحمد عبد العاطي، فإنني أمنحه بموجب ذلك وسام صليب الاستحقاق الأكبر من طبقة أوسمة جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف أن "العلاقات بين قادة مصر وألمانيا بلغت نقطة ذروة جديدة خلال فترة خدمتكم، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ألمانيا أربع مرات في عام 2017 و2018 و مرتين في عام 2019، وللمرة الأولي في تاريخ علاقتنا المشترك قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بزيارة ألمانيا مرتين في عام 2019" مشيرا إلى زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للقاهرة في عام 2017، فضلا عن مشاركتها في القمة الأوروبية – العربية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ عام 2019 والتي تكللت بالنجاح الكبير.