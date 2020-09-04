بدر عبدالعاطي يبحث مع مسؤولين بولنديين أزمة سد إثيوبيا والوضع الليبي

عقد السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، لقاء بوزارة الخارجية البولندية بحضور السفير حسام القاويش سفير جمهورية مصر العربية في وارسو، مع الجانب البولندي ممثلا في نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي والإنمائي، ومدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة، حيث جرى تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن في المجالات السياسية والاقتصادية وكذا تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وجرى مناقشة مسألة سد النهضة والوضع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية وقضايا شرق المتوسط وملف الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأكد السفير عبدالعاطي حرص مصر على الحفاظ على زخم العلاقات الثنائية بين الجانبين والاستمرار في تنظيم الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلديّن لما لها من مردود إيجابي على كل مجالات التعاون بينهما.

كما أشار إلى حرص الجانب المصري على تعزيز فرص التعاون مع بولندا في مجالات عدة ومنها التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، ومشيرا إلى أهمية الاستمرار في استئناف المشاورات لإنجاز مبادرة التعاون بين البلديّن للتوقيع على مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا لإنشاء منطقة الصناعات البولندية في مصر، بهدف خلق فرص استثمارية للشركات البولندية بالسوق المصري، وكذا تحقيق الاستفادة من الامتيازات والضمانات والإعفاءات التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمر الأجنبي.

وهو ما أمن عليه الجانب البولندي، مشيرا إلى أن بولندا ترى في مصر شريكاً أساسياً وبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعلها منطقة جاذبة لتحقيق منفعة اقتصادية واستثمارية متبادلة بين الدولتيّن.

كما أوضح أهمية الاستمرار في بحث وتطوير علاقات التعاون بين مصر ودول تجمع "الفيشجراد" والتطلع إلى إقامة منطقة صناعية لدول التجمع في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية في مصر مما يعزز من فرص التعاون بين الجانبين، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق مع دول المجموعة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في علاقات متبادلة المنفعة وذات توجه مستقبلي.

وجرت الإشارة إلى الأهمية البالغة للزيارة التي قام بها الدكتور "خالد العناني" وزير السياحة والآثار المصري إلى بولندا يومي 1 و2 سبتمبر 2020، حيث جرى استعراض كل التدابير الاحترازية والإجراءات الطبية الوقائية التي تطبقها الحكومة المصرية في المنتجعات السياحية والمطارات؛ لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، بهدف إعادة استئناف حركة السياحة في مصر وكذا تم التطرق إلى بحث آليات التعاون فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية والتراث من خلال جهود البعثة الأثرية المصرية البولندية بمصر.

وأكد القاويش أهمية الحفاظ على علاقات التعاون الإيجابية بين البلديّن والعمل على إعادة استئناف وتيرة الزيارات الرسمية على كل المستويات بين الجانبين، فيما بعد مرحلة فيروس كورونا، والاستمرار في التشاور الإيجابي خلال المرحلة المقبلة بهدف الدفع بمسار العلاقات إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة.