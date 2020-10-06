صور.. إزالة لافتات لمرشحي مجلس النواب من أعمدة الإنارة في كفر الشيخ

أزالت الوحدات المحلية المختلفة، لافتات دعائية لبعض مرشحي مجلس النواب في مختلف دوائر محافظة كفر الشيخ؛ نظرا لقيامهم بتعليق اللافتات على أعمدة الإنارة، وبعض أسوار المصالح الحكومية، بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشنت الوحدات المحلية بكفر الشيخ، ودسوق، والبرلس، وقلين، حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة الإشغالات، وموظفي قسم الإشغالات بالوحدات المحلية، لإزالة اللافتات الدعائية؛ تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حيث بدأ المرشحون مبكرا في تعليقها، على الرغم من أن الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية، ومن بينها كفر الشيخ، ستبدأ في 18 أكتوبر الجاري، وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووضعت المحافظة قبل ذلك شروطا لترخيص الإعلانات بميادين وشوارع المحافظة، من بينها أن يحصل المُعلن على ترخيص قبل تعليق اللافتات، وتابع رؤساء المدن، حملات الإزالة، مؤكدين أنه سيجرى إزالة أي لافتات للمرشحين، الذين لم يحصلوا على ترخيصا لدعاياهم، فضلا عن إزالتها من المصالح الحكومية.

ويتسابق مرشحو دوائر كفر الشيخ المختلفة، في انتخابات مجلس النواب 2020، في تعليق الدعاية الانتخابية، واللافتات في الميادين والشوارع الرئيسية، بعاصمة المحافظة والمدن المختلفة، ما دعا مجالس المدن لإطلاق تحذيرات للمرشحين مهددين بإزالتها؛ لأنها غير مرخصة.

وامتلأت بعض الشوارع والميادين باللافتات والدعاية الانتخابية للمرشحين، لاسيما مرشحي الدائرة الأولى، التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، واستخدم بعضهم أسوار المصالح والمواقف العامة، في ذلك.

وكشف مسؤولون بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، في وقت سابق، عن التنسيق مع شرطة المرافق وقوات الشرطة؛ لإزالة الدعاية المخالفة من الميادين الرئيسية والشوارع، مؤكدين: "هنشيل الدعاية المخالفة".

وكثف المرشحون من إقامة المؤتمرات واللقاءات على الرغم من عدم بدء الدعاية الانتخابية رسميا، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المقرر أن تبدأ في 18 أكتوبر الجاري، لمحافظات المرحلة الثانية، ومن بينها كفر الشيخ.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية ورئيس لجنة تلقي الطلبات والانتخابات، الكشوف النهائية للمرشحين، وتتابع على مدار الساعة حتى بدء الدعاية والانتخابات.