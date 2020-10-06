تحذيرات بإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة في كفر الشيخ

يتسابق مرشحو دوائر كفر الشيخ المختلفة، في انتخابات مجلس النواب 2020، في تعليق الدعاية الانتخابية، واللافتات في الميادين والشوارع الرئيسية، بعاصمة المحافظة والمدن المختلفة، ما دعا مجالس المدن لإطلاق تحذيرات للمرشحين مهددين بإزالتها؛ لأنها غير مرخصة.

وامتلأت بعض الشوارع والميادين باللافتات والدعاية الانتخابية للمرشحين، لاسيما مرشحي الدائرة الأولى، التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، كما استخدم بعضهم أسوار المصالح والمواقف العامة، في ذلك.

وكشف مسؤولون بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، عن التنسيق مع شرطة المرافق وقوات الشرطة؛ لإزالة الدعاية المخالفة من الميادين الرئيسية والشوارع، مؤكدين: "هنشيل الدعاية المخالفة".

كما كثف المرشحون من إقامة المؤتمرات واللقاءات على الرغم من عدم بدء الدعاية الانتخابية رسميا، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المقرر أن تبدأ في 18 أكتوبر الجاري، لمحافظات المرحلة الثانية، ومن بينها كفر الشيخ.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية ورئيس لجنة تلقي الطلبات والانتخابات، الكشوف النهائية للمرشحين، وتتابع على مدار الساعة حتى بدء الدعاية والانتخابات.