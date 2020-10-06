ممتطيا حصانا.. أهالي مطوبس يستقبلون مرشح للنواب بالطبل والمزمار

استقبل أهالي قرية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، العقيد عمرو الخولي، المرشح الفردي المستقل والذي ينافس 47 مرشحا، بـ"الطبل البلدي والمزمار"، وظهر الخولي، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية له في الانتخابات، وهو ممتطيا حصانا ويرقص على أنغام المزمار، مقدما الشكر لأهالي القرية.

وأكد الخولي، الذي يتمتع بشعبية بين أهالي دسوق، أنّه قرر الترشح بعد مطالبة الأهالي له، وأنّه سيكون صوتهم في البرلمان، وحال فوزه سيشارك بقوة في التشريعات وإعداد القوانين، إضافة إلى تقديم خدمات لأهالي الدائرة.

ويتنافس 47 مرشحا على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة الرابعة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، إذ تضم الدائرة مراكز: "دسوق، مطوبس، فوة، قسم دسوق"، وتعد من اكبر الدوائر التي يتنافس عليها المرشحين، بينما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين، وآخر ضمن تحالف من اجل مصر، إذ جرى الدفع باللواء صلاح المعداوي، الحاصل على رقم 1 ورمز الصاروخ، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، والمحاسب محمد الشهاوي، البرلماني الحالي، رقم 2 رمز الأسد، وعادل النجار رقم 3 رمز الكتاب ، مرشحان عن حزب مستقبل وطن.

كما يتنافس محمد شعبان عطا، فتحي الشرقاوي، البرلماني الحالي، أحمد عبدالقادر، محمد الصعيدي، نيرة الجيار، يوسف البدري، عضو مجلس النواب الأسبق، شكري ليمونة، إبراهيم حسين الصعيدي، محمد سلام، عضو مجلس النواب الحالي، العقيد عمرو الخولي، سيد أحمد عيسى، البرلماني الحالي، محمد الصمودي.

ويتنافس على مقاعد الدائرة أيضا، عبدالرؤوف عبدالعاطي، أحمد فاروق، سعد فتحي، سامي القرضاوي، كمال عقبة، إيهاب عبدالباقي، إبراهيم زغلول، حمدي حجازي، منى خيري، السيد دراز، سعد الغمري، إبراهيم رزق، محمد عبدالعزيز غنية، مصباح إسماعيل، أحمد عاطف فرج، فتحي عمارة، رزق علي الغرباوي، محمد الزغبي، محمد أحمد خليفة، الحسيني شاهين.

كما يتنافس أيضا، صلاح الداودي، أيمن ابوالنجاة، محمد غريب، عادل جعفر، نورالصباح محمود زغلول، الأسمر أبوشاهين، رأفت رياض، محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، سامي صقر، مخلص زكريا، شريف الطحان، عادل حسنين، وهاني الخولي.