رئيس الاستطلاع الأسبق: إرادة المصريين صنعت المعجزات في حرب أكتوبر

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إرادة الشعب المصري هي صانعة المعجزات، والنجاح في ذكري نصر أكتوبر.

وقال "سالم" خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولي، إنه لم يمر يوم على مصر أحلك سوادا من 9 يونيو 1967، مشيرا إلى أن جيشنا رجع مهزوما، ولم ير عدو لكي يقاتله، وصدرت له أوامر بالانسحاب و"ظلم ظلم بين".

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه من ضمن أسباب حلاك هذا اليوم استقالة القائد الأعلى الراحل جمال عبد الناصر، متابعا: "أمل مصر كلها بيستقيل، ولولا أن هناك إرادة للشعب المصري الذي أعاده مرة أخرى، لما كان بنى جيش مرة أخرى، لحارب خلال أكتوبر".

وأشار "سالم" إلى أن الر ئيس الأسبق "احتوي الجنود الشاردين اللي راجعين وهما مش عارفين هما راجعين ليه، ورجعهم تاني ووقف وراء الجيش لغاية لما بناه ووفر قوته اللي كان بياكله علشان يبني الجيش".

وأكد اللواء نصر سالم، أن "كل أم عندها ابن أو أكثر كانت بتدفعهم للجيش، ومكنش في حد اسمه مش هيتجند أو لم يصبه الدور علشان هو وحيد، والكل كان يسارع إلي الجيش"، مشددا على أن هذه الإرادة هي التي أعادت بناء الجيش، ودفعت الكل لإصرارهم على الحرب والصبر خلف قائدهم: "إرادة الشعب المصري هي صانعة المعجزات".

ونوه "سالم"، إلى أن فرحة أي مقاتل في الدنيا، أن يري أثر انتصاره على أهله والشعب: "الانتصار للشعب المصري كله، ولو ما انتصرتش، الهزيمة هتنالهم هما، وبالتالي أسعد حاجة في الدنيا أن يري ابتسامة على وجه من يقاتل من أجلهم".