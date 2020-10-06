سيدة تجبر رجل أعمال على توقيع شيك بـ2 مليون بعد علاقة محرمة: اتفقت مع زوجها

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، في البحث عن سيدة وزوجها، قاما بمساعدة آخرين في الاستيلاء على مليوني جنيه من رجل أعمال بعد إقامتها علاقة محرمة مع الزوجة، وإجباره على توقيع شيكات وعقود بيع سيارتين.

وتقدم المجني عليه ببلاغ للجهات الأمنية، التى أجرت تحرياتها حول الواقعة، وأثبتت صحتة بلاغه، وأخطرت جهات التحقيق، التى أمرت بالقبض على المتهمين.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن رجل الأعمال كان على علاقة بسيدة متزوجة، واستغل زوجها العاطل جمالها فى الإيقاع بالرجال من راغبي المتعة المحرمة، نظير أموال طائلة، ومن بينهم رجل أعمال تحصلا منه على مليوني جنيه.

وتعرفت السيدة وزوجها على موظف، في أحد كافيهات الإسكندرية، واتفقا معه على تحصيل الشيكات من رجل الأعمال نظير نسبة تُمنح له، وبعد تنفيذ خطتهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الموظف.

وأوضحت التحريات أن المقبوض عليه، استعان بآخر وتوجها إلى الفيلا الخاصة برجل الأعمال، وقيداه ونجله، وأجبراه على التوقيع على شيكات وعقود بيع سيارتين فارهتين إحداهما ماركة "bmw" يزيد سعرها على مليون جنيه.

واعترف المتهم بارتكاب واقعة إكراه رجل الأعمال على التوقيع على الشيكات، مشيرًا إلى أن ذلك كان نظير حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه من كل شيك، فضلًا عن استفادته بالسيارتين الفارهتين.

وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، أمر بتجديد حبسه على ذمة القضية، لمدة 45 يومًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوجة وزوجها وباقي المتهمين، الذين اعترف عليهم الموظف المحبوس.