الأمن يبحث عن قاتل الطفل "عزاوي".. مجهول شنقه وتركه عاريا

تكثف أجهزة الأمن بالمنوفية جهودها لكشف ملابسات شنق طفل وتعليق جثته في شجرة عاريًا، حيث كشفت التحريات الأولية أن مجهولًا اعتدى بالضرب على الضحية، ثم شنقه في شجرة بالقرب من أرض والده الزراعية.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال مكتشف الجريمة وأفراد أسرة الضحية، ورجحت التحريات أن الجريمة ارتكبت فجرًا، حيث تحرر محضر رسمي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة قويسنا، بالعثور على جثة تلميذ 14 عاماً مشنوقا على أحد الأشجار بالقرب من أرض والده الزراعية.

وجرى تشكيل فريق من ضباط مباحث مركز قويسنا وبالانتقال والفحص عُثر على جثة الطفل أحمد العزاوي، 14 عامًا ومقيم بقرية طه شبرا مشنوقًا ومعلقًا بشجرة وعثر عليه مجردًا من ملابسه، كما عثر على آثار كدمات متفرقة بجسده، ولم يُعثر على هاتفه المحمول.