دائرة الوراق تشهد انسحاب مرشح وتنازله لصالح شقيقه "النائب"

شهدت دائرة الوراق أعلان المرشح محمود سعد بدير، الذي حمل رمز العصفورة، تنازله لصالح شقيقه سعد بدير، صاحب رمز النخلة، والنائب الحالي في مجلس النواب، وعدم خوضه الماراثون الانتخابي.

علم "الوطن" من مصادره، أن هناك اثنين من المرشحين الآخرين في طريقهما للتنازل وعدم خوض الانتخابات.

ويترشح على القائمة 61 مرشحًا، من أحزاب ومستقلين، حيث دفع حزب مستقبل وطن، بـ3 مرشحين في الدائرة، وهم محمود الصعيدي، رمز القلم، وأسامة الأشموني، رمز المسدس، ومحمود أبو العلا، رمز سنبلة القمح.

بينما دفع حزب الحرية بمرشحين، هما أدهم عبدالحي سالمان، رمز الهدهد، ومجدي طايع، رمز السيف، بينما تعاملت بعض الأحزاب بحذر في دخول الدائرة، ودفعت بمرشح واحد لها في الدائرة الزاخمة بالمرشحين، حيث دفع حزب المصريين الأحرار بالمرشح محمد حلمي البنا، وهو رمز الطائرة، فيما دفع حزب الشعب الجمهوري، بطارق الطويل، الذي حصل على رمز الصاروخ، بينما ترشح سعيد بدير، رمز نخلة، عن حزب الوفاق الجديد، وممدوح كامل، رمز الفانوس عن حزب النور، بينما دفع حزب مصر القومي بالشيخ رزق مبروك، صاحب رمز برج الحمام، ودفع حزب المؤتمر بأحمد خالد، رمز السيف، للدخول في الماراثون الانتخابي.

ويتنافس على دائرة الوراق 61 مرشحًا فرديًا، وهي ضمن دوائر الجيزة، التي تجرى فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.