بالأسماء.. 61 مرشحا فرديا يتنافسون بدائرة الوراق

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى.

ويتنافس على دائرة الوراق 61 مرشحا فرديا على مقعدين، ويرصد "الوطن"، أسماء مرشحي الفردي بدائرة الوراق، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجري الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

1. محمود عباس محمد على الصعيدى

2. أسامة حسني أحمد الأشمونى

3. طارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل

4. أحمد حسنى أحمد أحمد عمارة

5. صباح إسماعيل أحمد سليمان

6. صفية عبد المنعم أحمد دسوقى

7. محمود إبراهيم إبراهيم أبوالعلا

8. أميمة عبدالسلام محمود عبدالحليم

9. هدير مصطفى محمد السيد

10. مدحت حسين مصطفى عمر ظاظا

11. أدهم محمد عبدالحى على عبدالصمد

12. مجدى عبدالعظيم عبدالحميد عبدربه طايع

13. احمد محمد حسنين خالد

14. يوسف محمد يوسف غراب

15. عزة عبدالحميد منصور أبوعرب

16. جوده صابر محمد عبدالواحد الصعيدى

17. شبل عيد شبل عبده شحاته

18. عاطف مجدى حسين مجدى

19. مصطفى محمد ابراهيم سالمان

20. حنان فايز شرشار حنين

21. مفيد ثابت يسى اقلاديوس

22. طارق زغلول السيد الهنداوى

23. وفاء شعبان سلامه عبدالمقصود

24. مصطفى عبدالعظيم محمد منطاش

25. رزق مبروك حمزه مبروك

26. حسين حسين احمد حسين البقار

27. وائل رائد احمد عبدالحفيظ

28. فؤاد محمود احمد محمد

29. عمرو خيرى انيس السيد عزام

30. عاطف سيد ابوسريع طلحه

31. رشا عبدالمقصود احمد عبدالمقصود

32. عصام عبدالعزيز خليل محمد نعمه

33. عماد السيد ابراهيم السيد جبرائيل

34. محمد عاطف محمد حبشى

35. مجدى عبد الفتاح عبد الحليم عبد الفتاح

36. وحيد خيرى دانيال عزيز

37. عبود محمود عبود عبدالسلام شقوير

38. عاطف راغب عجايبى جريس

39. مريم عزت رياض عبدالملاك

40. شاديه غريب عبدالنبى زنه

41. على محمد ابوسريع على ابوعميره

42. همام عيد عبدالحليم مسعود

43. هانى عبدالمحسن احمد سليمان

44. ايهاب سلامه ابراهيم غريب

45. هاجر سامح محمد ابراهيم

46. محمد عبدالفتاح خليل فتوح

47. عبد الله سعد عبد اللطيف ربيع

48. اشرف يحى امين محمود

49. محمود سعد رفاعى عبدالدايم

50. دعاء زكريا محمود عبدالعال

51. وليد توفيق احمد عبدالقوى

52. هيام ابراهيم فتحى سعد

53. محمد احمد ابراهيم احمد

54. جمال عبد المولى عطيه بطيخ

55. ممدوح كامل على محمد

56. محمد حلمى عبدالمجيد بيومى البنا

57. احمد احمد يوسف عبدالدايم

58. مجداد حسن شحاته على

59. سعد سعد رفاعى عبدالدايم

60. جمال صبره محمد حجازى

61. محمود على عبدالله مرجان

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.