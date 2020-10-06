"ري كفر الشيخ" تنفذ محاكاة لإدارة أزمة هطول للسيول 

قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية نفذت محاكاة لإدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه أمام محطة صرف 5 نتيجة هطول الأمطار والسيول.

وأضاف المحمدي، أن المحاكاة تمت بحضور وكيل الوزارة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بكفر الشيخ ومديرو العموم، في إطار خطة الوزارة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بضرورة الاستعداد بشكل جيد لمثل تلك المواقف خلال موسم السيول.

وأوضح، أنه جرى تكثيف الاستعداد لموسم السيول وإدارة موسم "السدة الشتوية" والتنسيق مع المحافظة لتنفيذ محاكاة للتعامل مع السيول، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التكريك المطلوبة للممر الملاحي، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخذ الاستعدادات اللازمة أثناء الموسم وتطهير مأخذ المحطات.

وفي سياق متصل، شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نموذج محاكاة لمواجهة الطقس السيء، حيث اصطفت عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الإسعاف، واطمأن المحافظ على جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، كما تابع تجربة حية داخل مدينة كفر الشيخ، لمواجهة الأمطار.

وأكد "نورالدين" أن المحافظة تواصل استعدادتها بكل مركز ومدينة لمواجهة موسم الشتاء، لافتًا إلى أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، ما يجعلها عرضة لأجواء شتوية ،ومناخ قاسي، تهطل خلاله الأمطار بغزارة، ما يتطلب الاستعداد عبر تطوير معدات خفض منسوب المياه، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه، بالتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو الدفاع المدني.

وأشاد بمنظمات المجتمع المدني على المساعدات الكبيرة التي قدمتها في موسم الشتاء الماضي، متمنياً أن يكون التعاون على نفس المستوى، مشيراً إلى إجراء تجارب ونماذج محاكاة عبر نقاط محددة تتعرض لغزارة الأمطار استعدادصا لمواجهة اية احداث طارئة.