بعد العرض الخاص.. "الخطة العايمة" في جميع دور العرض اليوم

يطرح فيلم "الخطة العايمة" اليوم الثلاثاء، بدور العرض في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، بحضور أبطال العمل، والمخرج معتز التوني، ومؤلفا الفيلم.

ويعد فيلم "الخطة العايمة"، الفيلم الروائي الأول للمؤلفين كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.

فيلم "الخطة العايمة"، من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن توتة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل والمخرج معتز التوني والمنتجة شهد رمزي، وحضر جميعهم العرض الخاص.

كما حضر العرض الخاص أصدقائهم من النجوم تامر حسني، شيكو، شريف رمزي، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفي، سارة درزاوي، محمد أنور، أحمد فتحي، مي سامي، مصطفى خاطر.

تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، مسرحية "صباحية مباركة" التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز.

يشارك في المسرحية سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

كما ينتظر المؤلفين أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، العرض الأول للمسلسل المسرحي "اللوكاندة" يوم 8 أكتوبر مع أشرف عبد الباقي وهو أول سيت كوم مسرحي كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.