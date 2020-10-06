تامر حسني يروج لـ"الخطة العايمة: "هتفرحوا لما تشوفوه ضحكنا جامد"

حرص الفنان تامر حسني على حضور العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، الذي بدأ عرضه بدور العرض أمس.

ووجه "حسني" حديثه لـ"علي ربيع"، قائلا "يا حبيبي يا علي يا نجم يا كبير مليوون مبروك ليك ولتوتا ولعمرو وغادة ومعتز ونانسي ومليون مبروووك للأستاذة شهد محمد رمزي أول إنتاج ليها".

وأضاف، "فعلاً كنتوا هايليين وضحكنا جامد جداً.. وكل الناس هتفرح أوي لما يشوفوا الفيلم ربنا معاكم".

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "الخطة العايمة" عبر صفحتها على تطبيق "انستجرام"، مجموعة صور من العرض الخاص مساء الإثنين.

الفنان علي ربيع، حرص على ترويج الفيلم بطريقة كوميدية، حيث كتب عبر "انستجرام": "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".

كان علي ربيع أكد منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما أن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.