لمشاهدة فيلم الممر.. أسعار باقات منصة Watch It وخطوات الاشتراك

تحل اليوم الذكرى الـ47 لانتصارات لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي يفضل فيها المصريون الاحتفال بها على طريقتهم الخاصة، عن طريقة مشاهدة الأفلام الوطنية التي تجسد ملحمة العبور من الهزيمة إلى النصر، وجميع الأفلام التي تتعلق بالانتصارات الأخرى.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن" أسعار وخطوات الاشتراك بمنصة Watch It الرقمية، والتي يتوافر عليها فيلم الممر كاملًا بجودة عالية ومميزة.

باقات منصة watch it

- باقة سنوية: 999 جنيهًا.

- باقة نصف سنوية لمدة 180 يومًا: بـ555 جنيهًا.

- باقة ربع السنوية لمدة 90 يومًا: بـ288 جنيهًا.

- باقة شهرية لمدة 30 يومًا: بـ99 جنيهًا.

خطوات التسجيل في Watch It

- يمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول على الصفحة www.watchit.com، أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاي أو أب ستور، إذ يمكن تحميل التطبيق من هنــــــــا لمستخدمي الأندرويد، ومن هنــــــــا لمستخدمي الـIOS.

- إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد واختيار كلمة مرور خاصة بك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

- سيطلب منك الموقع الاشتراك من بين الباقات السابقة، أو إذا كان لديك بروموكود خصم، ثم تقوم بتأكيد الطلب.

مواعيد عرض فيلم الممر اليوم على التلفزيون

ومن المقرر عرض فيلم الممر الليلة عبر شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة 10 مساءً، وفق ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

أحداث فيلم الممر

تتناول أحداث فيلم الممر قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

إذ لا تدور فكرة الفيلم عن "النكسة" التي لم تكن سوى معركة خاطفة وليست حربًا كاملة، وإنّما تبدأ أحداث الفيلم بعد النكسة مباشرة، وهي الفترة التي تعرف باسم "حرب الاستنزاف" التي تمثل البداية الحقيقية لحرب أكتوبر، وتدور أحداث الفيلم، التي تستمر لساعتين ونصف الساعة، حول مهمة ضرب معسكر للعدو في سيناء، يضم احتياطي كبير لسلاح العدو، ويتم تكليف الضابط "نور" أحمد عز بهذه المهمة، ولإضفاء المزيد من الصعوبة على العملية، نعرف أن هذا المعسكر يضم مجموعة من الأسرى المصريين.

الفيلم بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وهو فيلم دراما حربي من إنتاج عام 2019، حقق ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه خلال عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في السينما المصرية، فضلًا عن أنّه يُعد من ضمن الأفلام الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري.