منها فيلم الممر والعمر لحظة.. أفلام جسدت ملاحم من حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر من كل عام يحتفل المصريون بذكرى تحرير سيناء من العدو الغاشم التي حطمت أسطورة خط برليف في 6 ساعات، ولأن الفن هو مرآة المجتمع فقد جسد عدد من الأفلام تلك الملحمة بتفاصيل مختلفة عن الحرب نفسها أو ما سبقها من استعداد.

ترصد "الوطن" الأفلام الوطنية التي يمكن مشاهدتها خلال الاحتفال بنصر أكتوبر:

فيلم الممر

يعتبر آخر الأفلام الوطنية التي جسدت الفترة ما قبل حرب أكتوبر، وهو يتناول قيام عدد من عناصر الجيش المصري بتنفيذ عملية في سيناء بعد نكسة 1967 فيما عرفت لاحقا باسم "حرب الاستنزاف".

فيلم الممر من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز والفنان أحمد رزق وهند صبري ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج، ومن تأليف أمير طعيمة وإنتاج هشام عبدالخالق.

فيلم "العمر لحظة"

من أوائل الأفلام الوطنية التي تناولت قصة حرب أكتوبر، وحصل على أول مشاهد حقيقة للحرب، ويتناول الحياة في مصر من خلال عيون صحفية نعمت المتزوجة من رئيس تحرير جريدة فاسد، بينما تسعى هي إلى كشف الحقيقة فتقوم بتغطية قصص الجنود من الجبهة وتنخرط في مشاكلهم وقصصهم، وتعمل على بث روح المقاتلة في الجنود اليأسين بعد الهزيمة في 67، وتتطوع في إحدى المستشفيات لرعاية الجنود المصابين.

الفيلم من بطولة ماجدة الصباحي، أحمد زكي، أحمد مظهر وناهد الشريف، ونبيلة عبيد، وهو من تأليف يوسف السباعي وإخراج محمد راضي.

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

من أقدم الأفلام الوطنية والتي تربى عليها جيل بالكامل، ويحكي عن قصة حب تنشأ بين شاب وابنة عمه، لكن تمر علاقتهم بعدد كبير من المنحيات بسبب ظروف البلد، ومنها التعرض للنكسة وضياعه في غزة حتى عودته، ثم مرحلة الإحباط وفي النهاية حرب أكتوبر التي اعتبرها بداية جديدة.

الفيلم من بطولة محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم.

فيلم "أبناء الصمت"

تدور أحداث فيلم بعد إغراق المدمرة الإسرائيلة إيلات، وحروب الاستنزاف وضرب العدو في مدينة الزيتية بالسويس، وبينما يخوض مجدي حربه على الجبهة، تخوض خطيبته الصحفية حربًا شعواء ضد رئيس التحرير النفعي الذي تكتشف معدنه الحقيقي لاحقًا، وينتهي الفيلم بملحمة العبور وتحطيم خط برليف.

الفيلم من إخراج محمد راضي وقصة مجيد طوبيا وبطولة أحمد زكي والسيد راضي وسيد زيان ونور الشريف ومحمود مرسي وميرفت أمين.

فيلم "الوفاء العظيم"

يحكي فيلم الوفاء العظيم الحياة الاجتماعية خلال فترة الحرب، وهو يتناول قصة حب ولاء مع صفوت لكن بسبب عداوة قديمة يتم إعاقة الزواج، بينما تنشب حرب أكتوبر التي تغير الجميع.

الفيلم من بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري، عبدالمنعم إبراهيم، هالة الشواربي، وهي من تأليف فيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة.