المهن الموسيقية تهنئ القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر: تحيا مصر

هنأ الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، جموع الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة 6 أكتوبر.

وقال في بيان: "تقدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنقابة، بأسمى التهاني للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، واسترداد الحقوق المشروعة، لتبقى هذه الحرب واحدة من الذكريات المضيئة والخالدة في التاريخ، وفى ذاكرة كل مصري وعربي، كنموذج للفخر والعزة والكرامة".

تابع: "وإذ تمر ذكرى هذا اليوم العظيم، نؤكد أننا نقيبا وأعضاءً وجمعية عمومية، وجموع الفنانين المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمام التحديات الحالية في مرحلة العبور الجديدة لآفاق أكبر من الآمال والأحلام لبناء مصرنا الجديدة، بسواعد أبنائها المخلصين، وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ناشد الحكومة المصرية بعودة الحفلات الغنائية، مؤكدا على أن أعمال النقابة لم تتأثر بجائحة كورونا، حيث تم تخصيص مِنح تعطل عن العمل، كما أن المعاشات جارية، "كل حاجة ماشية، وصرفنا كتير الفترة اللي فاتت، ومكنش فيه أي عائد، وداخلين على مرحلة خطر".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عدد أعضاء النقابة 40 ألف عضو بعائلاتهم، وجميعهم مسؤولون من النقابة، مناشدًا مجلس الوزراء إعادة الحفلات والأفراح، "بتمنى من معالي رئيس الوزراء أنه ينظر لأولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل حاجة اشتغلت عدا الموسيقيين".

وتابع: "أنا مش بتكلم بس على كل الأسماء الكبيرة اللي في النقابة، اللي بنحترمهم كلهم ونقدرهم، أنا بتكلم على العضو العامل اللي بيعتمد على قوت يومه من عمله، ده في عنق النقابة، وعمرنا ما هنتخلى عنه، خايف أنا وأعضاء المجلس نفاجأ في وقت من الأوقات منقدرش نكمل التزاماتنا معاهم، وإن شاء الله اليوم ده مش هييجي".