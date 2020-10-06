بسبب "الفيس بوك" .. انتحار طفلة في كفر الشيخ

انتحرت طفلة بمنزلها الكائن بقرية "كفر إبراهيم" التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إثر مشادة بينها وبين والدتها بسبب إدمانها تصفح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وحُرر محضرًا بالواقعة.

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن البكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بانتحار طالبة 15 عامًا بمنزل أسرتها الكائن بقرية كفر إبراهيم التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، إلى القرية، وبسؤال والدة الطفلة أقرت أنها كانت دائمة الدخول علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فحدثت مشادة بينهما قامت على إثرها بالانتحار داخل حجرتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي دسوق العام، وكلفت مفتش الصحة بالكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن.