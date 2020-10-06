جريدة "صوت الأزهر" تحتفل بنصر أكتوبر بنص من التوراة: "ينسكب غضبي عليكم"

نشرت جريدة "صوت الأزهر"، في الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، نصًا مقتبسًا من كتاب التوراة "كذلك ينسكب غضبي عليكم إذا ذهبتم إلى مصر"، ويرافقها صورة للأسرى الإسرائيليين، حيث كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم، جالسين على أرجلهم، في مشهد يعبر عن الضعف والإهانة.

وتضمن العدد تهنئة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بذكرى العبور المجيد لنصر أكتوبر، الدرس الخالد لكل أحرار العالم.

وتضمن العدد أيضًا، احتفال جامعة الأزهر بدراسة "هندسة الأرقام" في المعركة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر: "الأزاهرة كانوا في مقدمة الصفوف مقاتلين ودعاة".

كما قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء وأحد أبطال حرب أكتوبر: "10 آلاف أزهري قاتلوا على الجبهة لحماية الوطن وتحرير أرضه".

وفي سياق متصل ، كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر أنَّ نصر أكتوبر المجيد، سيظل درسا خالدا للمصريين وكل أحرار العالم، عن أسمى معاني العزة والكرامة، وسيبقى شاهدا على عظمة مصر وقوتها، وصلابة جيشها، ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين، داعيًا جموع المصريين أن يستلهموا من هذه الذكرى معاني العزيمة والإصرار والعمل؛ للنهوض بمصرنا الغالية، سائلًا المولى عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،قام بإرسال تحيةِ تقديرٍ وإعزازٍ لخير أجناد الأرض، أبطال مصرنا الغالية، من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وطالب خلال احتفالية نظمتها الجامعة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "هندسة الأرقام فى حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها"، بحضور نواب رئيس الجامعة، وامين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات، الحضورَ بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الوطن؛ تأكيدًا على أننا لن ننساهم أبدًا ما حيينا.

وفي بداية كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتهنئته للقيادة السياسية وللشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر -خلال كلمته- أن حرب أكتوبر المجيدة، هي حرب العزة والكرامة، التي استعاد من خلالها المصريون بل العرب جميعًا كرامتهم.

وأشار إلي أن أهم سبب في انتصار أكتوبر هو الاعتماد على الله، ثم التفاف المصريين جميعًا -مسلمين ومسيحيين- حول قيادتهم السياسية الممثلة في الرئيس محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية آنذاك.

ونوه رئيس الجامعة بأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عقد مؤتمرًا دوليًّا حول المواطنة، وكان من أهم النتائج التي خرج بها المؤتمر: رفض مصطلح "الأقلية"، مؤكدًا أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" من أهم أسباب النصر والاتحاد والانصهار في بوتقة الوطن؛ فالجميع شركاء في الوطن دون تمييز أو تفرقة.

ولفت إلى أنه لا يعرف قيمة هذا الوطن، إلا من تغرب عن هذا الوطن، وفي الختام طلب فضيلته من الجميع الوقوف دقيقة؛ حدادًا على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن يقرأوا الفاتحة؛ ترحمًا عليهم جميعًا، موجهًا الجميع إلى الاهتمام بتعليم أبنائنا تاريخ مصر؛ ليعرفوا أن هذه الأرض الطيبة المباركة هي أرض مقدسة