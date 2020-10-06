الأزهر يفتح باب التقدم لوظيفة "دادة": بلا أمراض معدية وتحت 45 سنة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موافقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عن فتح التعاقد مع وظيفة "دادة" لقاعات رياض الأطفال في الفترة من 17 أكتوبر 2020 وحتى 21 مايو 2012 م، على أن تتم المقابلات الشخصية يومي السبت والأحد المقبلين، حتى يتمكن من تسلم العمل قبل بدء العام الدراسي 2020/2021م.

وحدد قطاع المعاهد الازهرية عددا من الشروط والضوابط للالتحاق بالوظيفة، كما يلي:

- ألا تزيد السن علی 45 عاما.

- أن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة.

- أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.

- أن تكون حسنة السيرة والسمعة.

- أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية، ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية.

- الأولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الأزهرية.

- تجرى المقابلات الشخصية في رئاسة رئيس الإدارة المركزية، وتكون مديرة رياض الأطفال بالمنطقة عضوا بها.

- التعاقد سيكون بواقع "دادة" لكل معهد به مرحلة رياض أطفال فقط دون غيرها، وحال زيادة عدد الدادات عن عدد المعاهد يتم التوزيع على المعاهد التي بها عدد قاعات أكثر، ويتم توزيع الدادات عن طريق مديرة رياض الأطفال بالمنطقة.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتواصل مع الجميع لتوفير الراحة للطلاب

وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنّ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا لا يزيد عن 12 طالبا في اللجنة الواحدة، وربما يقل عن ذلك، مؤكدًا مروره على أحد اللجان وكان عدد الطلاب فيها 9 طلاب فقط.

وأضاف خليل، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، أنّه في ظل الظروف العادية كان عدد الطلاب في اللجنة يتراوح من 16 إلى 20 طالبًا وهذا العام لا يزيد عن 12، ومع كل لجنة فرعية من الممكن أن يكون هناك طالب باق للإعادة في مادة واحدة ويحضر يوم واحد فقط ويكون مكانه شاغر وفارغ طوال اللجنة، لذلك هذا العام عندما بدأنا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بدأنا عمل تعليمات استثنائية كي نمر بالمنظومة بشكل جيد.

وتابع: "بدأنا عمل اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية ووكلاء الوزارة، ومن ضمن هذه الاجتماعات الفيديو كونفراس التي كان يشهدها شيخ الأزهر، ويدلي بتعليماته وتوجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية الذين أصبح لديهم كم كبير من المعلومات بكيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، اللجنة، الأبناء، الحالات التي تطرأ أثناء انعقاد اللجنة".