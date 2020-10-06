مرتبات تصل لـ5000 جنيه.. فرص عمل للشباب بسلسلة مطاعم شهيرة وشركة أدوية

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ينظم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 أكتوبر الحالي.

الوظائف المتاحة في اليوم الأول للملتقى

أشارت الوزارة إلى أنّ اليوم الأول للملتقى يكون بحضور مسؤول (hr) لمطعم بافلو برجر لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الوظائف وهي:

1. عضو فريق:

- الراتب 2700 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

2. مديرين أفرع ومساعدين:

- الراتب يبدأ من 5000 جنيه.

- يشترط الخبرة السابقة.

- توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

3. مندوبين توصيل طلبات:

- الراتب يبدأ من 2000 جنيه.

- نسبة على الأوردر.

- توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

4. سائق رخصة أولى وثانية

- الراتب يبدأ من 3200 جنيه.

- نسبة على الأوردر.

- توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

الوظائف المتاحة في اليوم الثاني للملتقى

أما اليوم الثاني فيكون بحضور مسؤول (hr) بشركة ماجيك فارما للأدوية، وتكون الوظائف المطلوبة هي:

1. مندوب مبيعات:

- يشترط أن يتراوح السن من 22 إلى 30 عامًا.

- أن يكون المؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالِ.

- المرتب يبدأ من 2000 جنيه.

- عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة.

- يتم توفير تأمين صحي واجتماعي.

يتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي الدور الثاني من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

جدير بالذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة فتحت باب التوظيف والتعيين صباح اليوم في مئات الوظائف بشركة أنفينكس للموبايلات بجميع المحافظات وهي: وظيفة مندوب مبيعات، وظيفة مندوب مبيعات Sales Promoter، ومكان العمل المطلوب بمحافظات القناة: الإسماعيلية، السويس، الشرقية، وبورسعيد.