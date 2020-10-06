الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيفيا "أون لاين" اليوم.. وظائف براتب 2300 جنيه

تفتح وزارة الشباب والرياضة، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، باب التوظيف والتعيين في مئات الوظائف بشركة أنفينكس للموبايلات بجميع المحافظات.

المقابلات الشخصية أون لاين من المنزل

وتبدأ وزراة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضي "أون لاين"، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وستكون المقابلة الشخصية "أون لاين" من المنزل مباشرة، بعد الدخول وملء البيانات، على مدار 4 ساعات، وذلك في الفترة من 10 صباحا حتى 2 ظهر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنّ الوظائف المتاح التقدم لها بشركة إنفينكس، وظيفة مندوب مبيعات، وظيفة مندوب مبيعات Sales Promoter، ومكان العمل المطلوب اليوم، بمحافظات القناة: الإسماعيلية، السويس، الشرقية، وبورسعيد.

وأضافت الوزارة أنّ متطلبات الوظائف ما يلي:

- شهادة المؤهل: عال أو متوسط.

- شهادة خبرة مسبقة في مجال الموبايلات لا تقل عن 6 أشهر.

- أن يكون المتقدم لديه مهارات تواصل مع العملاء.

- يمتلك مهارات البيع بصورة ممتازة.

- سن المتقدم لا يتجاوز 30 عاما.

الامتيازات التي يحصل على الراغب في الوظيفة، كما يلي:

- مرتب ثابت 2300 + عمولات مرتفعة.

- تأمين صحي + تأمين اجتماعي.

- تدريب مدفوع الأجر.

- فرص للترقية حسب تقييم الأداء.

- مواعيد العمل: 8 ساعات + يوم إجازة أسبوعيًا.

- للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي، وسوف يتم إرسال رابط المقابلات أونلاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت تيم: https://tinyurl.com/y4h9xgxq، ولتحميل تطبيق مايكروسوفت تيم: https://www.microsoft.com/.https://adminlive.elwatannews.com/microsoft.https://adminlive.elwatannews.com/download-app

- يتم توفير تدريب أونلاين مجاني قبل ميعاد المقابلات بيوم.

يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، تعقد الملتقيات الوظيفية الافتراضية أون لاين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات أون لاين.

وكانت الوزارة أعلنت نهاية الشهر الماضي، توفير وظائف أون لاين في سلسلة مطاعم متمثلة في كاشير، وعضو فريق عمل تقديم طلبات للعملاء، ومساعدة فريق العمل في المهام المطلوبة، ومسؤولي مبيعات بالفروع براتب يتراوح من 2150 إلى 3000 جنيه.