وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تصل إلى 3200 جنيه ومواصلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

إحدى شركات تصنيع الأدوات الكتابية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة يشترط فى مجال مبيعات التجزئة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

المميزات والحقوق

- تعطي الشرطة للعاملين مرتب 2000 جنيه بالإضافة إلى عمولات.

- ساعات العمل من 8 صباحا إلى 5 مساء.

- بدلات انتقال في حاله زياره العملاء بالإضافة إلى العمولة.

إحدى شركات صناعة الأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسط.

المميزات والحقوق

- توفر الشركة للعاملين مرتب 3200 جنيه بالغضافة إلى عمولات.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يومية.

- تعطي الشركة للعاملين بدل وجبة وأرباح سنوية.

إحدى شركات التدريب

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال التلي سيلز أو التدريب.

- إجادة استخدام الإكسيل.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- الحد الأقصى للسن 30 عام.

المميزات والحقوق

- توفر الشركة للعاملين مرتب ثابت 2500 جنيها شهريا بالإضافة إلى العمولات.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن إعداديه.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- لابد من توافر رخصه قياده دراجه بخارية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 42 عام.

الحقوق والمزايا

- توفر الشركة للعاملين مرتب فى حاله أن الدراجه ملك مندوب التوصيل1500 + 7.5 جنيه على الأوردر بالإضافة إلى مبلغ يتراوح من 300 إلى 500 جنيها بدل مواصلات، وأى أوردر بعد الأوردر الـ 14 ب 10 جنيه.

- فى حاله أن الدراجه ملك الشركه يصل المرتب إلى 2300 جنيها بالإضافة إلى 8 جنيه على الأوردر، ومن بعد الأوردر الـ 14من 300 إلى 500 بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين دراجة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

إحدى شركات البيزنس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في نفس المجال.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين مرتب 2500 جنيها بالغضافة إلى العمولة.

- مواعيد العمل تكون من 10 صباحا إلى 6 مساء.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة الجمعة والسبت.

- تعطي الشركة للعاملين تأمينات وحوافز.

إحدى شركات المواد الغذائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عالي للخريجين.

- خبرة لا تقل عن عام في مبيعات المواد الغذائية.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين مرتبات تصل إلى 2500 جنيها بالإضافة إلى عمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

إحدى شركات التوزيع العقاري

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف نت الإناث فقط.

- خبرة لا تقل عن 6 شهور في المبيعات.

- الحد الأقصى للسن 30 عام.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد على الأقل.

الحقوق والمميزات

- المرتب يتم تحديده حسب الخبرة.

- تعطي الشركة للعاملين عمولات إضافية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.