الأمن يكثف جهوده لتحديد هوية طفل سحل شخص معاق بقنا

قال مصدر أمني بقنا، إن الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي أظهر قيام طفل بسحل شخص ذوي الاحتياجات الخاصة، جرى تصويره بمدينة قوص جنوب المحافظة.

وبحسب المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتين أن المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بمدينة قوص، وجاري البحث عن الطفل الذي أهانه بسحله من أعلى درجات سلم في الشارع، من خلال استكمال فحص الفيديو وتحديد هويته.

وبينت التحريات أن تفاصيل الواقعة حدثت منذ أيام، عندما تواجد "على صابر" ٤٦ عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فى الشارع بالقرب من مقر عمله، فأمسك به الطفل المشاغب من قدميه وسحله على الأرض، وسط إشادة من زميله الآخر الذي تولى عملية التصوير.

وأوضح كامل عبدالحميد، أحد المواطنين، أن الواقعة أثارت غضب الأهالي مشددًا على ضرورة محاسبة الطفل، وطالب بتدخل الأجهزة الحكومية والأمنية، لوقف هذه المهازل التي ترتكب بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذا السلوك الذي ظهر في الفيديو غريب عن عادات وتقاليد أهل الصعيد الذي اعتاد على احترام الصغير للكبير.